Лидер Кубы Рауль Кастро во время 5-го саммита Карибского сообщества в Гаване, 2014 год © Liu Bin/Global Look PressГенеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.
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