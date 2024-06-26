Веселовка: укромные пляжи и дельфины на Черном море Ольга ВайленкоВеселовка, небольшой поселок на берегу Черного моря в Темрюкском районе Краснодарского края, стал настоящим укрытием для путешественников, стремящихся погрузиться в нетронутую природу и насладиться уединением.