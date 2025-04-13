ВМС Великобритании могут привлечь для доставки уголя для British Steel

Власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военно-морских сил для сопровождения судов с углем, необходимым для работы доменных печей сталелитейной компании British Steel, 12 апреля сообщает ссылаясь на высокопоставленный источник газета The Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии