Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

По предварительной информации, в результате пожара в общежитии, расположенном по адресу Керамическая улица, 16 в подмосковной Балашихе, погибло пять человек, сообщили в экстренных службах 29 июня РИА Новости.
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