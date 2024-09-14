Бастрыкин оказался бессилен перед диаспорой. Что произошло?

12 сентября 2023 года гаишник Александр Гусев был уволен не без помощи диаспоры азербайджанцев руками нечистых на руку коллег после трёхлетнего противостояния с системой, несмотря на внимание главы Следкома Александра Бастрыкина к его делу.
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