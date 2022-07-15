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Двое подростков в Ростовской области погибли, врезавшись на машине в дерево и дом

Двое подростков в Ростовской области погибли, врезавшись на машине в дерево и дом

И жертвам, и пострадавшим нет 18 лет. - Несовершеннолетний водитель автомобиля Volkswagen Polo 2006 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево и многоэтажный дом, - уточняет УГИБДД региона.

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