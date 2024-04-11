Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКАРедко в один день в РПЛ проходят два топовых матча, но на ближайшие выходные предстоящий 24-й тур чемпионата России по футболу приготовил именно это.