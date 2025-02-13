Россиянам назвали способ сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Сократить счета за коммуналку реально, если внимательно следить за состоянием сантехники, снизить энергопотребление и знать свои права, сообщила эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова.
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