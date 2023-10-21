Комнатные растения по знакам зодиака: какие стоит выбрать для своего здоровья и комфорта

ОВЕН Овнам подходят растения, которые привлекают внимание и конечно радуют цветением – это азалия, пеларгония с красными и темно – розовыми цветками, бегония, карликовый гранат, эхмея, колерия, гусмания и хавортия.
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