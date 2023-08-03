На каких машинах будут ездить чиновники в России: итоги совещания Путина

Геннадий Бережнов

Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях! Этот девиз не нов. А вот будет ли народ ездить на них это вопрос и большой, учитывая цены на выпуск. Как и квартиры до которых многим и не дотянуться. Много молодёжи снимают квартиры, а кредит это не подъёмное решение. Средняя заработная плата в Сибири и на Западе России почти в три раза меньше.