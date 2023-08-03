Пятый канал

31 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях" - было уже такое несколько раз, прорыва в производс...«Договорились»: к...
  • Валерий Ворожищев
    Лицемерам нельзя доверять и уже который раз!Америка сдалась: ...
  • Юна
    Так они и бумажку могут подписать, а потом отказаться. Врагам верить нельзя никогда.«На слово — нет»:...

На каких машинах будут ездить чиновники в России: итоги совещания Путина

На каких машинах будут ездить чиновники в России: итоги совещания Путина

Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях! Этот девиз не нов. А вот будет ли народ ездить на них это вопрос и большой, учитывая цены на выпуск. Как и квартиры до которых многим и не дотянуться. Много молодёжи снимают квартиры, а кредит это не подъёмное решение. Средняя заработная плата в Сибири и на Западе России почти в три раза меньше.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх