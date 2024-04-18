Необходимость развития агрострахования на случай ЧС обсудили на пленарном заседании СФ

Принять меры по увеличению охвата посевных площадей агрострахованием призвал 17 апреля на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Андрей Кислов, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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