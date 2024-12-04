При стрельбе в школе США пострадали двое учеников

Стрелявший был нейтрализован Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, которая находится в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду, 4 декабря, офис шерифа округа Бьютт.
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