На окраине Челябинска выросла несанкционированная свалка на сотни тонн мусора

Челябинцев возмутила разрастающаяся у них под окнами гора отходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, огромная несанкционированная свалка растет буквально на глазах жителей домов по улице Профессора Благих.
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