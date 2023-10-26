На окраине Челябинска выросла несанкционированная свалка на сотни тонн мусора

Челябинцев возмутила разрастающаяся у них под окнами гора отходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, огромная несанкционированная свалка растет буквально на глазах жителей домов по улице Профессора Благих.