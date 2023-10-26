РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Удивительно, бандеровцы уже давно силой отнимали храмы УПЦ, грабили их, избивали прихожан, разграбили Киево-Печерскую...В США пригрозили ...
  • Иван Щукин
    Господин Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, все вопросы по данной теме это к Вашему и нашему ГАРАНТУ!Патриарх Кирилл з...
  • Lyudmila
    А ничего удивительного нет. Чем дороже алкоголь становится, тем больше люди употребляют разную гадость, покупая её да...На Ямале стали ча...

На окраине Челябинска выросла несанкционированная свалка на сотни тонн мусора

На окраине Челябинска выросла несанкционированная свалка на сотни тонн мусора

Челябинцев возмутила разрастающаяся у них под окнами гора отходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, огромная несанкционированная свалка растет буквально на глазах жителей домов по улице Профессора Благих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх