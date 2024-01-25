Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет

На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Севилья» главный арбитр Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол Пабло Барриоса на Эрике Ламеле и указал на точку.
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