Представители блока "Победа" заявили о многочасовых допросах в Кишиневе

РИА Новости/Максим Блинов Члены оппозиции Молдавии, которые вернулись со съезда "Победа" в Москве, столкнулись с многочасовыми допросами и запугиванием со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщили в беседе с РИА Новости представители блока "Победа".
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