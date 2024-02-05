Для студентов свердловских вузов устроили экскурсию в музей МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля, ФедералПресс. Общественный совет при ГУ МВД Свердловской области организовал для учащихся Уральского государственного лесотехнического университета (УрГЛУ) и Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) экскурсии в музейно-ветеранский комплекс главного управления.
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