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В Киеве толпы продолжают скакать ради смерти русских. Почему им не страшно

В Киеве толпы продолжают скакать ради смерти русских. Почему им не страшно

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАВчера 46K прочитали Пока русское приграничье ежедневно сотрясается от разрывов вражеских дронов, там получают ранения и гибнут люди, горят дома и производственные объекты, Киев тоже трясет.

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