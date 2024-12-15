Богомаз рассказал о тяжело раненом в результате атаки дрона-камикадзе брянце

Предварительно известно, что мужчине сделали операцию.Глава региона рассказал о жителе брянского села Курковичи Стародубского района Брянской области, который был тяжело ранен после атаки дрона-камикадзе.
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