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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Богомаз рассказал о тяжело раненом в результате атаки дрона-камикадзе брянце

Богомаз рассказал о тяжело раненом в результате атаки дрона-камикадзе брянце

Предварительно известно, что мужчине сделали операцию.Глава региона рассказал о жителе брянского села Курковичи Стародубского района Брянской области, который был тяжело ранен после атаки дрона-камикадзе.

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