Политолог предупредил ЕС о значительных претензиях со стороны Киева

После окончания военных действий на Украине между Киевом и Евросоюзом могут появиться противоречия, на которые в настоящий момент стараются не обращать внимания, заявил в беседе с газетой "Известия" политолог Борис Межуев.
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