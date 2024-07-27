Журналист Херш: Обама грозил Байдену отставкой по недееспособности

Бывший президент США Барак Обама угрожал действующему главе государства Джо Байдену отстранением от власти на основе 25-ой поправки к Конституции США, если тот не объявит о решении прекратить участвовать в президентской гонке.
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