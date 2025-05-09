DM: Boeing 777 вспыхнул из-за перепутанных пилотом лево и право в Британии

Британский пилот перепутал левую и правую стороны, через минуту загорелся самолет Boeing 777.Daily Mail сообщает, что в Великобритании пилот непреднамеренно спровоцировал возгорание самолета компании British AirWays из-за того, что перепутал правую и левую стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии