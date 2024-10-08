«Это последнее предупреждение»: сын Кадырова пригрозил чеченским бойцам

Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который в настоящее время занимает пост министра физической культуры и спорта Чечни, сделал последнее предупреждение бойцам, чтобы они прекратили участвовать в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами).