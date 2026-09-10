В Тюмени загорелась школа

В Тюмени произошёл пожар в здании школы, сообщили в региональном главке МЧС России. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области происходит открытое горение кровли по всей площади», — заявили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым