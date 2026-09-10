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В Тюмени загорелась школа

В Тюмени загорелась школа

В Тюмени произошёл пожар в здании школы, сообщили в региональном главке МЧС России. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области происходит открытое горение кровли по всей площади», — заявили в ведомстве.

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