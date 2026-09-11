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ТАСС

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На Международный фестиваль молодежи на Урале прибыли участники из 47 стран

На Международный фестиваль молодежи на Урале прибыли участники из 47 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Участники из 47 стран, в том числе из Австралии, Бразилии, Индонезии, Сербии, Италии, Финляндии, уже прибыли в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи.

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