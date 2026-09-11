На Международный фестиваль молодежи на Урале прибыли участники из 47 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Участники из 47 стран, в том числе из Австралии, Бразилии, Индонезии, Сербии, Италии, Финляндии, уже прибыли в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым