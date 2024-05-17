Президент России Владимир Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум, там он предложил подробно обсудить сотрудничество двух стран, в том числе на территориях опережающего развития.
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