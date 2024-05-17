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Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум

Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум, там он предложил подробно обсудить сотрудничество двух стран, в том числе на территориях опережающего развития.

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