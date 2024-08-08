68% адресов DOGE-кошельков по-прежнему прибыльны

Недавний отчет аналитической компании IntoTheBlock, занимающейся данными сети, предоставил информацию о текущем состоянии Dogecoin (DOGE), подчеркнув его устойчивость, несмотря на многочисленные препятствия.
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