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Песня ST «Дай ему сил» вошла в репертуар концертных бригад Росгвардии

Песня ST «Дай ему сил» вошла в репертуар концертных бригад Росгвардии

Артисты Ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ выступили с обновленной концертной программой перед росгвардейцами, выполняющими задачи спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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