Названы самые популярные кабриолеты с пробегом в России

По итогам продаж в июне, количество реализованных кабриолетов на вторичном рынке увеличилось в 2,1 раза, при этом на рынке возросло и количество предложений, а средняя стоимость осталась на прежнем уровне.
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