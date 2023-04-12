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Подальше от скандала: экс-муж Бородиной принял решение об отъезде

Подальше от скандала: экс-муж Бородиной принял решение об отъезде

Курбан Омаров вышел на связь после скандального интервью бывшей жены. Курбан Омаров с невестой Социальные сетиНесколько дней назад вышло первое большое интервью Ксении Бородиной о её разводе с Курбаном Омаровым, который случился в 2021 году.

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