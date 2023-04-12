Подальше от скандала: экс-муж Бородиной принял решение об отъезде

Курбан Омаров вышел на связь после скандального интервью бывшей жены. Курбан Омаров с невестой Социальные сетиНесколько дней назад вышло первое большое интервью Ксении Бородиной о её разводе с Курбаном Омаровым, который случился в 2021 году.