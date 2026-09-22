Захарова: конфликт Трампа со СМИ напоминает сюжет из "Приключений Гулливера"

Lenin Nolly/Sipa USA/ТАSS Конфликт президента США Дональда Трампа с рядом американских СМИ похож на войну остроконечников и тупоконечников из романа Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Spiegel: Лавров з...
- ВИ Spiegel: Лавров з...
- ЛЛ Вучичу нашли ново...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым