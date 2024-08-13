"Русская либеральная оппозиция"...

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Юрий Золотарев
У этих &quot;ничего нет&quot;, причём - НАВСЕГДА! О  МЕРЗГСТИ даже говорить не нужно - она сама передохнет, самоликвидируется.
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20 час.
А
Александр24
Помнится, бегунка Воронкова кто-то пристрелил и ничего, особо и шума не было. Кто мешает нашим доблестным разведчикам, в стиле Кузнецова, ликвидировать самую гнусную часть этих перебежчиков? Ну маленько повоют блюстители &quot;демократии&quot;, да и перестанут.
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19 час.
N
Nata
Да их скоро душить будут их ближайшие. Возможно даже руками бандерлогов, которым они поют оды.
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19 час.

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