"Русская либеральная оппозиция"...

Юрий Золотарев У этих "ничего нет", причём - НАВСЕГДА! О МЕРЗГСТИ даже говорить не нужно - она сама передохнет, самоликвидируется.

А Александр24 Помнится, бегунка Воронкова кто-то пристрелил и ничего, особо и шума не было. Кто мешает нашим доблестным разведчикам, в стиле Кузнецова, ликвидировать самую гнусную часть этих перебежчиков? Ну маленько повоют блюстители "демократии", да и перестанут.