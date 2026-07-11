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После массового бунта во Львове в дело вмешался Зеленский

Зеленский прокомментировал массовый бунт во Львове! Ситуация в Незалежной продолжает обостряться.События во Львове, где вспыхнул массовый бунт против озверевших сотрудников ТЦК, вынудили Владимира Зеленского публично отреагировать на происходящее.

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