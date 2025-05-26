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Размер потенциальных штрафов для маркетплейсов хотят снизить вдвое

Размер потенциальных штрафов для маркетплейсов хотят снизить вдвое

Штрафы для маркетплейсов за нарушение правил торговли, которые отражены в подготовленном правительством законопроекте «О платформенной экономике» в нижней палате предлагают снизить в два раза, так как их нынешний размер может привести к разорению участников рынка.

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