Обновленный кроссовер MG RX5 получил ОТТС и выходит на рынок

﻿﻿Обновленный кроссовер MG RX5 вскоре поступит в продажу на российском рынке. Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель бренда MG, сообщила, что новый RX5 получил сертификацию ОТТС в России и соответствует всем требованиям безопасности.