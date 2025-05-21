Обновленный кроссовер MG RX5 получил ОТТС и выходит на рынок

Обновленный кроссовер MG RX5 вскоре поступит в продажу на российском рынке. Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель бренда MG, сообщила, что новый RX5 получил сертификацию ОТТС в России и соответствует всем требованиям безопасности.
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