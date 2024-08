«Отмененный» рокер Мэрилин Мэнсон выпустил новые песни и отправился в тур

За несколько недель августа эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла: As Sick As The Secrets Within и Raise The Red Flag, отправился в тур, который стартовал в городе Херши, штат Пенсильвания, и заставил музыкальных критиков говорить о своем возвращении.