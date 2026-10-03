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«Не стоило причинять боль русскому народу»: Риттер высмеял жалобы Зеленского на удары по Киеву

«Не стоило причинять боль русскому народу»: Риттер высмеял жалобы Зеленского на удары по Киеву

ВАШИНГТОН, 3 октября, ФедералПресс. Попытки киевского режима нанести урон мирным гражданам России обернулись для него сокрушительным возмездием и неотвратимым поражением.

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