Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Голоса избирателей принимаются онлайн либо очно до 20:00 Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отчитался об успешном отражении всех DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), зафиксированных минувшей ночью.