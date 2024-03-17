Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Голоса избирателей принимаются онлайн либо очно до 20:00 Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отчитался об успешном отражении всех DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), зафиксированных минувшей ночью.
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