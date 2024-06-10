Видео: самым быстрым в мире кроссоверам устроили гонку

Самым быстрым в мире кроссоверам устроили гонку / © carwow В заезде приняли участие восемь тюнингованных кроссоверов и внедорожников: Aston Martin DBX 707, BMX X6 M Competition, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus Performante, Land Rover Defender, Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, Range Rover Sport SV.
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