Автоверсты

11 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гурбангулы
    Автор вообще не понимает о чём пишет!  "польский твердотопливный под названием Андориа, его модель 4ст90". Это что, н...Описание и технич...
  • Гурбангулы
    большой брат уже вездеЧерез каждые 5−7 ...
  • Владимир Дудкин
    Это надо повседневно и постоянно, а не заниматься компанейшиной...Массовые рейды ГИ...

Пьяный водитель Ауди разогнался до 225 км/час

Пьяный водитель Ауди разогнался до 225 км/час

﻿﻿Пьяный водитель Audi разогнался до 225 км/ч. Утром в МВД по Республике Башкортостан стали поступать звонки от обеспокоенных граждан об агрессивном поведении водителя Audi, который двигался в сторону столицы республики по трассе Оренбург-Уфа".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх