Пьяный водитель Ауди разогнался до 225 км/час

﻿﻿Пьяный водитель Audi разогнался до 225 км/ч. Утром в МВД по Республике Башкортостан стали поступать звонки от обеспокоенных граждан об агрессивном поведении водителя Audi, который двигался в сторону столицы республики по трассе Оренбург-Уфа".