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Ura.ru: работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет до пяти дней в случае регистрации брака

Ura.ru: работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет до пяти дней в случае регистрации брака

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет до пяти дней в случае регистрации брака, похорон близкого родственника или при рождении ребенка (для отцов).

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