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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филип Хргович победил Джо Джойса единогласным решением на вечере бокса в Манчестере

В ночь на 6 апреля в Манчестере (Англия) прошел вечер бокса, который возглавил поединок в тяжелом весе между Джо Джойсом и Филипом Хрговичем.

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