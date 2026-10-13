Иран: Официальные лица сообщили, что три человека были убиты во время операции по обеспечению безопасности убежища боевиков в районе Чах Ахмад-Курин недалеко от Захедана, провинции Систан и Белуджистан, ранее в тот же день.
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