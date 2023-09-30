В Госсовете РТ прошло заседание Молодежного парламента

Сегодня в Государственном Совете прошло одиннадцатое заседание Молодежного парламента, на котором были рассмотрены инициативы по изменению Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства РО о перечне должностей, дающих право на досрочное назначение пенсии, а также обсуждались экологические проекты на предприятиях республики.
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