В Госсовете РТ прошло заседание Молодежного парламента

Сегодня в Государственном Совете прошло одиннадцатое заседание Молодежного парламента, на котором были рассмотрены инициативы по изменению Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства РО о перечне должностей, дающих право на досрочное назначение пенсии, а также обсуждались экологические проекты на предприятиях республики.