У группы есть весомые аргументы — от вирусного успеха хита Homay до глубокой культурной основы альбома Ural Batyr, вдохновленного эпосом "Урал батыр" Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с "Абзацем" заявил, что группа Ay Yola имеет невысокие шансы завоевать премию "Грэмми".
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