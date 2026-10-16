У группы есть весомые аргументы — от вирусного успеха хита Homay до глубокой культурной основы альбома Ural Batyr, вдохновленного эпосом "Урал батыр" Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с "Абзацем" заявил, что группа Ay Yola имеет невысокие шансы завоевать премию "Грэмми".