Подвижной состав полностью обновили на Калужско-Рижской линии метро в Москве

В метрополитене на Калужско-Рижской линии заменили старые составы на современные. В новых поездах «Ока», «Москва» и «Москва-2020» широкие двери, мощный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция, сообщили в пресс-службе столичного правительства.