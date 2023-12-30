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Подвижной состав полностью обновили на Калужско-Рижской линии метро в Москве

Подвижной состав полностью обновили на Калужско-Рижской линии метро в Москве

В метрополитене на Калужско-Рижской линии заменили старые составы на современные. В новых поездах «Ока», «Москва» и «Москва-2020» широкие двери, мощный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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