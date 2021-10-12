В Тверском соединении ВТА началась итоговая проверка за 2021 учебный год

В рамках мероприятия комиссия управления командования ВТА будет проверять теоретические и практические знания постоянного и переменного состава, а также уровень боевой готовности соединения и воинских частей.
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