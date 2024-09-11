Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа завершают подготовку к отопительному периоду

В рамках подготовки к новому отопительному сезону завершены работы по ремонту и обследованию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, обустройству прикотельных складов и площадок, вывозу золошлаковых отходов, а также навигационному завозу в отдаленные гарнизоны Сахалинской области.