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Премьер Молдавии обвинил Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер Молдавии обвинил Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские власти ищут возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч работающих там трудовых мигрантов из страны.

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