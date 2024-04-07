Наводнение в Орске: более 6600 домов затоплены, идет эвакуация населения

Настоящее природное бедствие продолжается в Оренбургской области. Как сообщает местное правительство, паводковая ситуация в Оренбурге остаётся сложной: вода прибывает, и по прогнозам в ближайшие дни ее уровень будет расти.
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