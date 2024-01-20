Business Insider: Украина не может использовать дроны в зоне СВО из‑за РЭБ

РИАМО - 20 янв. Украинская армия уже не может эффективно использовать беспилотники в зоне проведения спецоперации из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют российские войска, сообщает Газета.
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